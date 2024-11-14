BFMTV: парижская прокуратура приговорит Ле Пен к пяти годам тюрьмы

Прокуратура Парижа требует для Марин Ле Пен, главы парламентской группы партии «Национальное объединение», пять лет тюремного заключения. Об этом сообщил BFMTV.

Обвинение настаивает на пятилетнем сроке, из которых два года могут быть условными, а также на штрафе в размере 300 тыс. евро. Кроме того, предполагается лишение права занимать пост председателя фракции и участвовать в выборной кампании на предстоящих президентских выборах 2027 года.

С 30 сентября рассматривается дело, связанное с «парламентскими помощниками» партии «Национальное объединение».

В обвинении утверждается, что в партии была организована «централизованная система управления», которая позволила «освоить» 21 тыс. евро в месяц, направляемых евродепутатам в качестве средств для оплаты их помощников. Однако фактически эти средства использовались для финансирования сотрудников, работающих на партию, таких как телохранители, дизайнеры и секретари.

Ранее сообщалось, что в Париже началось судебное разбирательство против Марин Ле Пен.