Bihus.info: депутат Рады Куницкий уехал в командировку и не вернулся на родину

Депутат Верховной Рады Украины Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся на родину, сообщило издание Bihus.info.

Слухи о возможном бегстве Куницкого, по данным издания, имеют под собой серьезные основания. Он не вернулся вовремя из заграничной поездки, в связи с чем отсутствует на заседаниях парламента.

На сайте Рады указано, что Куницкий не присутствовал на голосованиях в течение всего октября.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, в связи с чем выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Мобилизационный указ был подписан Владимиром Зеленским на следующий день после начала Россией специальной военной операции (СВО).

Ранее ветеран ВСУ Маси Найем заявил о вынужденной капитуляции Киева при провале мобилизации. По его словам, Украина должна мобилизовать минимум 160 тыс. человек. В противном случае страну ожидает провал на фронте.