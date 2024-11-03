Ветеран украинских сил и адвокат Маси Найем рассказал в интервью «Страна.ua», что Укарина будет вынуждена подписать капитуляцию при провале мобилизационной кампании.

Как считает Найем, Украина должна мобилизовать 160 тысяч человек минимум, в противном случае страну ждет немедленная капитуляция. По словам бывшего вояки, набрать огромное количество призывников Киев должен в ближайшие два месяца, иначе Зеленский и его армия потерпят моментальное поражение.

«Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — заявил ветеран ВСУ.

Найем также отметил, что план Киева по добору тысяч и сотен мобилизованных предварительно провальный, так как солдаты и жители «совершенно выгоревшие» от происходящего.

Ранее сообщалось, что у украинской армии больше не осталось подготовленных частей в Донбассе.