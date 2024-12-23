Bild: кандидат АДГ Вайдель на первом месте в рейтинге на пост канцлера Германии

Сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обошла представителя оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца и заняла первое место в рейтинге популярности кандидатов на пост канцлера Германии. Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на данные социологической службы INSA.

По результатам опроса INSA, 24% граждан Германии готовы поддержать Вайдель в качестве канцлера, в то время как Мерц набрал 20% и оказался на второй позиции.

Издание также подчеркивает, что в западной части страны оба кандидата имеют по 22% поддержки, однако на востоке Мерц получил только 16%, в то время как Вайдель — 36%.

Даже среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет за Мерца готовы проголосовать лишь 12%, в то время как Вайдель поддерживают 23%. Действующему канцлеру Олафу Шольцу доверяют всего 15% избирателей, а министру экономики Роберту Хабеку — 14%.

АдГ впервые за почти 12 лет выдвигает своего кандидата. Вайдель выступает против поставок оружия Киеву и заявила в интервью NTV, что в случае избрания восстановит ядерную энергетику, снизит налоги и отменит закон об отоплении в первые сто дней.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков опроверг информацию немецких СМИ о запросе Шольца на визит в Россию.