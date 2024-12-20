В Кремле отреагировали на новости о «миротворческой» поездке Шольца в Россию

Немецкие обозреватели Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен приехать в Россию с миротворческой миссией. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков этих сведений не подтвердил.

Пресс-секретарь президента РФ ответил ТАСС, что немецкий канцлер не подавал запрос на посещение России с рабочим визитом. Из Берлина не поступало предложений о приеме Олафа Шольца в Москве.

«Нет, ничего не было», — коротко прокомментировал Песков.

Примечательно, что и в канцелярии Германии информацию опровергли, назвав слухами.

Напомним, представитель христианско-демократического союза ФРГ заявил о скором визите Шольца в Москву якобы для попытки урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такие комментарии из высокопоставленных немецких кругов опубликовали в Der Spiegel.

Ранее сообщалось, что по версии Bloomberg кандидат Трампа в спецпосланники по Украине может приехать в Россию.