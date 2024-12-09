Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза и кандидат на пост канцлера Германии, совершил незапланированный визит в Киев, сообщил таблоид Bild, где, как предполагается, встретится с Владимиром Зеленским.

Неделей ранее канцлер Германии Олаф Шольц также побывал в Киеве. По информации корреспондента ARD, его приезд заранее пересекался с визитом Мерца, которого Зеленский уже звал в Украину.

Во время своей поездки Фридрих Мерц, глава германской оппозиции, планирует переговоры с Владимиром Зеленским. На запланированных выборах в Германии Мерц выступает как основной соперник Олафа Шольца.

Согласно последнему исследованию общественного мнения от института Forsa, за блок ХДС/ХСС хотят проголосовать 32% избирателей, за партию «Альтернатива для Германии» — 18%, за Социал-демократическую партию — 15%, «Зеленые» набирают 12%, а партии «Левые» и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» получают по 4%.

Ранее сообщалось, что глава ХДС Мерц отверг спекуляции об отправке немецких войск для помощи ВСУ.