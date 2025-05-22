Для правительства Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем одним из ключевых направлений внешней политики стало обеспечение американского участия в урегулировании украинского конфликта. Как сообщило издание Bild, Мерц предложил организовать техническую встречу между европейскими государствами и США для обсуждения данного вопроса.

Это предложение прозвучало в ходе телефонной конференции 19 мая, в которой участвовали лидеры ЕС, Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также президент США Дональд Трамп. По данным издания, беседа оказалась «более напряженной, чем сообщалось, и могла завершиться еще плачевнее для Европы».

Когда Трамп намекнул на намерение Вашингтона выйти из мирного процесса, мотивируя это прямыми переговорами между Россией и Украиной, европейские лидеры, как пишет газета, были крайне обеспокоены.

Они предпочли не уточнять, что именно имел в виду Трамп, опасаясь, что он объявит о полном прекращении американской поддержки Украины.

Согласно источникам в правительстве, недопущение выхода Трампа из мирного процесса является приоритетной задачей внешней политики Мерца. Поэтому он и предложил участникам телефонного разговора организовать совместную «техническую встречу» для «подготовки к будущим переговорам между Россией и Украиной». Издание сообщает, что «к облегчению европейцев, Трамп согласился с предложением».

Газета подчеркивает, что такой исход позволил избежать «наихудшего сценария». Однако из-за непоследовательности Трампа остается под вопросом, как долго европейским лидерам удастся удерживать ситуацию под контролем.

Ранее сенатор Карасин заявил о желании европейских лидеров контролировать Трампа.