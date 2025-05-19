Сенатор Карасин заявил о желании европейских лидеров контролировать Трампа
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По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, президент Франции Эммануэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц желают контролировать не только главаря киевского режима Владимира Зеленского, а также и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что европейские стратеги заметно засуетились.
По мнению сенатора, в европейских столицах весьма переоценивают свои интеллектуально-наставнические способности применительно к позиции и действиям Вашингтона.
Ранее Макрон призвал Путина показать желание завершить конфликт мирным способом.