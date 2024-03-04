Bild: Минобороны Германии «защитило» важный файл с заявлением об утечке переговоров паролем 1234

Министерство обороны ФРГ использовало невероятно легкий пароль, до которого мог бы догадаться любой современный человек. Об этом сообщает Bild.

Иностранный источник обратил внимание, что военное ведомство обновило комментарий главы Бориса Писториуса. Он отреагировал на ситуацию, когда Россия подслушала записи разговора немецких офицеров про Крымский мост.

На сайте МО Германии была аудиозапись ответа главы ведомства журналистам. При попытке его прослушать срабатывала защита, требующая пароль. Как раз он и состоял из четырех легких цифр: 1234. Ожидаемо это не защитило никаких данных на сайте бундесвера.

«Еще неделю назад это была бы заезженная шутка. После утечки это крайне неловко», — говорится в публикации.

Теперь Министерство ФРГ сменило пароль. Автор публикации лишь понадеялся, что больше в ведомстве не станут использовать настолько очевидные пароли.

Напомним, 1 марта появилась информация о переговорах немецких офицеров. Они обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Соответствующую информацию опубликовала Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что МИД РФ объявило демарш послу ФРГ из-за перехваченного разговора немецких военных.