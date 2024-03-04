МИД РФ объявил демарш послу ФРГ из-за перехваченного разговора немецких военных

Министерство иностранных дел России оповестило посла ФРГ в Москве о демарше, а также потребовало от него дать объяснения, касаемо ситуации с разговором немецких офицеров о военной агрессии на территории нашего государства. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Наши дипломаты требуют от полномочного посла Германии Александера Графа Ламбсдорфа объясниться из-за записи, которая утекла в интернет. На ней высокопоставленные немецкие офицеры рассуждают о вероятности поставок Киеву ракет Taurus и возможности их использования для удара по находящимся на территории России целям. Кроме того, представителю Германии в России было заявлено о том, что ограничивать работу российских журналистов в этой европейской стране недопустимо. В своем официальном заявлении МИД сообщает о том, что подобные действия могут повлечь за собой жесткий ответ.

Ранее мы писали о том, куда Россия будет поставлять сжиженный газ, если от него откажутся Европейские страны. В таком случае, нашим поставщикам придется повернуться в сторону рынка Азии.