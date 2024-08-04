Bild: немецкая разведка не может работать из-за жары

Сотрудники немецкой Федеральной разведывательной службы не могут сконцентрироваться на выполнении своей работы из-за сильной жары в офисах органа. Соответствующее заявление сделали авторы местного издания Bild am Sonntag в своем материале.

Известно, что у немецкой разведки всего около 3500 офисов, и ни в одном из них нет кондиционеров. Авторы отметили, что по этой причине, температура в данных помещениях зачастую превышает отметку в +30 градусов. Как заявили в беседе с журналистами сами сотрудники разведки, это мешает им сосредоточиться на выполнении своей работы.

Такая жара создает ощущение, что сотрудники оказываются «в тепловом боксе», а окна становятся похожи на «горящее стекло», заявил один из собеседников издания.

Ранее глава немецкого МИД Бербок заявила, что обмен Запада заключенными с Россией является «деликатной дилеммой».