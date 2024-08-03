Немецкий министр Бербок назвала «деликатной дилеммой» обмен заключенными с РФ

Пойти на обмен заключенными с Россией было крайне нелегко для Запада, но теперь он чувствует большое облегчение. Так считает глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее точку зрения привело издание Tagesschau.

Дипломат заявила, что решение о выдаче в Россию Красикова очень нелегко далось правительству ФРГ.

«Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами «крайне деликатной дилеммой», - указали журналисты.

Тем не менее, теперь на Западе чувствуют большое облегчение, что этот обмен все-таки состоялся.

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков рассказал о деталях состоявшегося обмена. Договоренности о его проведении были достигнуты по итогам обсуждения, которое проходило между ФСБ и ЦРУ. При этом американские спецслужбы пытались оказать давление на одного из сотрудников Главного разведывательного управления России.