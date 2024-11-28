Украинские военные осознают, что ситуация в конфликте с Россией зашла в тупик и решение возможно только через переговоры. Это мнение озвучил Пауль Ронцхаймер, заместитель главного редактора немецкой газеты Bild, после своей поездки в Донбасс.

Как отметил один из украинских бойцов, который сражается на красноармейском направлении, война зашла в патовую ситуацию.

В последние три-четыре месяца Украине пришлось отступать, так как российские войска усилили свои атаки и обладают необходимыми ресурсами для продолжения боевых действий. Он подчеркнул необходимость завершить этот конфликт и инициировать мирные переговоры.

Ронцхаймер описал обстановку для вооруженных сил Украины на передовой как «кошмар», указав на стремительное продвижение российских сил.

По его мнению, украинские солдаты ощущают себя оставленными и Западом, и собственным правительством. Ситуация для них становится все более тяжелой и угнетающей, считает журналист.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак обозначил ключевые условия, при которых возможны переговоры с Россией по урегулированию конфликта.