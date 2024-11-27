В офисе Зеленского выдвинули новые требования для начала переговоров с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своей статье для шведского издания Dagens industri обозначил ключевые условия, при которых возможны переговоры с Россией по урегулированию конфликта.

По его мнению, только возврат ситуации к состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть к моменту до начала боевых действий, может стать основой для продуктивного диалога.

Ермак отмечает, что любое обсуждение прекращения огня или мирного урегулирования возможно лишь в условиях, где обе стороны действительно готовы к деэскалации. В качестве отправной точки он называет именно этот временной рубеж, подчеркивая, что без него дальнейшие переговоры теряют смысл.

При этом в конце марта президент Украины Владимир Зеленский допустил, что диалог с Москвой может начаться без восстановления границ 1991 года, что ранее считалось принципиальной позицией Киева. Однако он связал готовность России к переговорам с потенциальной потерей ею контролируемых территорий, занятых в ходе военной операции.

Западные эксперты считают, что пока позиции сторон остаются непримиримыми, перспективы переговоров остаются под вопросом. При этом Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но только в том случае, если они будут учитывать текущие реалии на поле боя.

Ранее стало известно о том, что глава ЕК призвала европейцев бороться, как украинцы.