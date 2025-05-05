Bild: Писториус останется министром обороны Германии после смены власти

Министр обороны Германии Борис Писториус сохранит свою должность в новом правительстве страны. Об этом сообщило издание Bild.

По информации источника, социал-демократы (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) подпишут коалиционный договор, после чего в парламенте состоится голосование за кандидатуру нового канцлера. Им станет лидер ХДС Фридрих Мерц, ранее представивший свою команду и программу.

Кроме Писториуса, в новый правительственный кабмин войдут Ларс Клингбайль — вице-канцлер и министр финансов, Штефани Хубиг — министр юстиции, Бербель Бас — министр труда и социальных дел, Карстен Шнайдер — министр окружающей среды, Верена Хуберц — министр строительства, Реем Алабали-Радован — министр экономического развития, Элизабет Кайзер — госминистр по вопросам миграции, беженцев и интеграции, а также Натали Павлик — уполномоченная по восточным землям ФРГ.

По итогам выборов в Бундестаг победу одержала партия ХДС/ХСС (28,5%). За ними последовала партия «Альтернатива для Германии» (20,8%), затем — социал-демократы (16,4%). «Зеленые» получили 11,6%, а «Левые» — 8,8%.

Ранее руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предрек рост конфронтации с Россией при новом кабинете министров.