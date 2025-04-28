В новом правительстве ФРГ пост главы Министерства иностранных дел должен занять пост Йохан Вадефуль, который агрессивно настроен на поддержку Украины. Это может привести к дальнейшей конфронтации отношений с Россией. Так считает Ральф Нимайер, руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет. Его мнение привело РИА Новости.

Нимайер сообщил, что на должность министра иностранных дел предлагают Йохана Ведефуля, который имеет славу умного и серьезно настроенного человека. В то же время он выступает за всемерную поддержку Киева и поставки ВСУ все новых вооружений. В частности, он призывал поставить Украине ракеты Taurus и снять все ограничения на использования этого типа оружия.

«С этим правительством, вероятно, будет больше конфронтации. Я вижу большую угрозу», — указал эксперт.

Ранее в Госдуме РФ жестко отозвались о немецкой политике. Депутат Милонов заявил, что политики издеваются над исторической памятью и русскими, запрещая им посещать церемонии в честь 9 Мая. По словам парламентария, Германия утопает в русофобии, которая рано или поздно может вернуть страну к гитлеровской идеологии.