Немецкое руководство в данный момент занимается разработкой плана обороны государства, который предполагает, что граждане будут вынуждены самостоятельно строить себе убежища. Предполагается, что немцы будут строить их в гаражах и подвалах. Об этом сообщил местный таблоид Bild .

В материале говорится, что большой проблемой для властей ФРГ является дефицит бункеров и убежищ, которых в Германии имеется меньше 600. Уточняется, что в них могут вместиться менее 500 тысяч граждан.

План предполагает, что ЖД и авто узлы будут закрыты в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Частные компании, согласно данному плану, будут привлечены для помощи немецкой армии в технике и горючем, сообщают журналисты.

Правительство также планирует создать до 6 полков добровольцев для того, чтобы они охраняли объекты инфраструктуры, так как военные в это время будут отправлены на фронт, пишет издание.

В то же время предполагается, что ФРГ не будет граничить с фронтом, а будет обеспечивать транзит техники и войск для союзников.

Ранее французский политик Филиппо заявил, что коллективный Запад провоцирует РФ на военный конфликт.