Руководитель французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные странны намеренно устраивают провокации в отношении России, тем самым пытаясь развязать третью мировую войну. Об этом он написал в своих соцсетях.

Филиппло также напомнил, что у границ РФ в скором времени начнутся крупнейшие за последние несколько лет учения НАТО, которые направлены на демонстрацию мощи против России.

«В то время, когда народ просыпается от глобализма, <…> олигархия все больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!», — написал Филиппо.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в военном командовании сообщило, что Россия готовится напасть на Германию. В Министерстве обороны ФРГ эту информацию никак не прокомментировали, но отметили, что подобные слухи создают «русские».

Президент России Владимир Путин не раз публично заявлял, что Россия не стремится развязывать конфликт ни с одной из стран НАТО. Российский лидер подчеркивал, что Москва не хотела воевать с Североатлантическим альянсом ни в прошлом, ни в будущем.

Ранее мы также сообщали, что руководитель генерального штаба ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев готовиться к службе в армии в случае начала конфликта с РФ.