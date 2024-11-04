Bild: в случае победы Трампа в Германии возникнет необходимость в проведении досрочных выборов

В Германии появится необходимость в проведении досрочных федеральных выборов, если победу на президентских выборах в Штатах одержит республиканец Дональд Трамп. Об этом пишет Bild.

Уточняется, что Трамп не сможет всерьез воспринимать канцлера, который уже не в состоянии контролировать правительство ФРГ в течение ряда месяцев. В связи с этим победа экс-главы США создает угрозу распада правящей коалиции Германии и отставкой немецкого правительства.

Отмечается, что репутация Берлина в странах Старого Света подорвана нередкими спорами внутри коалиции, к тому же и самого канцлера Олафа Шольца никто не воспринимает всерьез.

Добавляется, что в целом независимо от исхода президентских выборов с Штатах Шольц должен как можно скорее подготовить почву для новых выборов в Германии.

Ранее в Кремле назвали важными слова Шольца о готовности обсуждать с Путиным Украину.