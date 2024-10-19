Кремль назвал важными слова Шольца о готовности обсуждать с Путиным Украину

В Кремле приветствуют недавние слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование по Украине. Об этом, как информирует ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц всерьез подумывает о том, чтобы созвониться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить условия урегулирования украинского кризиса.

«Мы слышим слова, которые приходят из Берлина, — слова Шольца о готовности выйти на диалог. Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», — цитирует его ТАСС.

В то же время Песков указал на нежелание лидеров других западных держав обсуждать очевидное. Как отметил представитель Кремля, отказ от диалога с Россией является совершенно бесперспективной позицией.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов.

ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.