Биньямин Нетаньяху впервые начинает как обвиняемый давать показания в суде

10 декабря израильский премьер-министр впервые будет судим в качестве обвиняемого. Биньямин Нетаньяху выступит в суде по делам, касающимся взяточничества, мошенничества и нарушения доверия, передает РБК.

Расследование против Биньямина Нетаньяху началось в декабре 2016 года. В начале января 2017 года его допрашивала полиция, и 21 ноября 2019 года ему официально предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Первое дело связано с тем, что Нетаньяху и его семья получали дорогие подарки от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского миллиардера Джеймса Пакера, на сумму свыше 700 тысяч шекелей (примерно $196 тысяч).

Взамен Нетаньяху якобы оказывал им защиту в период с 2011 по 2016 год, помогая, например, Милчену с получением американской визы и продвигая отмену двойного налогообложения для израильтян за рубежом.

«Дело 2000» касается предполагаемого соглашения между Нетаньяху и владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом. Подследственные утверждают, что Мозес просил Нетаньяху повлиять на бизнес-конкурента, популярного издания «Исраэль Хайом», в обмен на дружественное освещение в его газете.

«Дело 4000» является самым серьезным из трех. Согласно обвинению, Нетаньяху обеспечил регуляторные преимущества владельцу телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу, что дало тому финансовую выгоду в сотни миллионов шекелей. Взамен Элович якобы гарантировал положительное освещение политики Нетаньяху на новостном сайте Walla.

За взяточничество премьеру Израиля может грозить до десяти лет тюрьмы, а за мошенничество и злоупотребление доверием — до трех лет.

Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля.