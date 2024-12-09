Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля

Голанские высоты всегда будут являться одной из важнейших частей Израиля. Как пишет РИА Новости, такое мнение на пресс-конференции выразил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Со слов политика, «контроль и власть» над этой территорией обеспечивают безопасность еврейского государства, поэтому Голанские высоты неизменно будут неотъемлемой частью Израиля.

Он также заявил, что Башар Асад отошел от власти из-за ударов ЦАХАЛ по «Хезболле» и «Ирану», а также о том, что израильтяне изменяют облик Ближнего Востока.

«Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — сообщил Нетаньяху.

А по словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, силы альянса по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах занимают прежние позиции из-за ситуации, развивающейся на территории Сирии. При этом он уточнил, что обстановка остается «спокойной».

Ранее сообщалось о том, что израильтяне первый раз за 50 лет зашли на территорию Сирии за пределами Голан.