Весной 2022 года западные страны оказывали давление на Зеленского во время мирных переговоров. Они настаивали на том, что Киев должен принять условия, выдвинутые РФ. Такие данные в своей книге привел Саймон Шустер. Об информации из этой книги рассказало издание РБК .

Шустер написал биографию Владимира Зеленского. В своем произведении The Showman он заявил, что весной 2022 года должна была состояться личная встреча между президентами Украины и России. Зарубежные союзники Киева настаивали на этом мероприятии на высшем уровне. Они также считали, что Зеленскому необходимо согласиться на условия Кремля, чтобы урегулировать военный конфликт мирным путем. Запад оказывал давление на украинского лидера, заставляя его пойти на уступки.

По утверждению Шустера, Зеленскому также предлагалось создать украинское правительство в изгнании. Такие предложения поступали ему еще до начала специальной военной операции. Из-за этого у него стало складываться впечатление, что за рубежом его заранее списали со счетов.

Ранее о территориальных претензиях Зеленского к России высказался Дмитрий Песков. Он заявил, что все нелепые требования украинского президента выставляются не от глупости, а в попытке поставить дымовую завесу перед обществом. Киев попросту пытается закамуфлировать собственные проблемы, отвлекая собственных граждан на другие темы.