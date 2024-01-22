«Биологически здоров»: Лавров пошутил в ООН на встрече с главой МИД Индонезии

В ходе запрошенного РФ на 22 января заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке по проблематике украинского конфликта и. в частности, воскресного террористического обстрела ВСУ Донецка, глава МИД России Сергей Лавров провел несколько встреч со своими коллегами по международному дипкорпусу.

В частности, Лавров встретился с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Предметом переговоров стала как международная повестка. так и сверка часов по двусторонним отношениям.

Лавром попривествовал Марсуди. На слова «здравствуйте, Сергей, как вы?» глава МИД РФ с иронией отшутился.

«Биологически здоров. Спасибо», — сыронизировал российский министр, вызвав этим у индонезийской коллеги доброжелательную улыбку.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский конфликт сможет завершиться только тогда, когда Киев откажется от идей нацизма и вступления в НАТО.