Битва за Арктику: законопроект в Конгрессе открывает путь к аннексии Гренландии

После Венесуэлы администрация Дональда Трампа, судя по всему, не намерена останавливаться. Следующей возможной целью в экспансионистских устремлениях Вашингтона стала Гренландия — крупнейший остров в мире. Поводом для разговоров о его присоединении в качестве 51-го штата стал законопроект, внесенный в Конгресс США. Инициатива исходит от конгрессмена-республиканца Файна, известного своими радикальными заявлениями. По словам американиста Константина Блохина, что этот шаг может быть попыткой выслужиться перед президентом, уловив его настроения. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он добавил, что Трамп и ранее не скрывал интереса к Гренландии — впервые он заговорил о ее покупке еще в начале своего президентского срока, а теперь, после силовых действий в Венесуэле, тема вновь обрела актуальность. Внесенный законопроект, если он будет принят, предоставит президенту широкие полномочия для любых действий по аннексии или приобретению территории.

По мнению политолога, причины такого интереса прозаичны. Гренландия — это не только стратегический плацдарм в борьбе за арктические ресурсы, но и кладезь полезных ископаемых: от нефти и газа до редкоземельных металлов и урановых руд. Для Трампа же это еще и вопрос личного исторического наследия. Присоединение крупнейшего острова мира могло бы стать достижением, способным затмить многие неудачи и закрепить его имя в учебниках истории как одного из самых экспансионистских президентов. При этом реальных препятствий для силового сценария практически нет. Гренландия, хоть и является автономной территорией Дании, не обладает серьезной самостоятельной обороной. Дания и ее европейские союзники вряд ли решатся на открытый конфликт с США из-за отдаленного острова. Это делает Гренландию лакомым и относительно беззащитным куском, который при политической воле Вашингтона может быть поглощен буквально «по щелчку пальцев».

Он резюмировал, что ситуация вокруг Гренландии перестает быть абстрактной политической игрой. Она демонстрирует готовность администрации Трампа рассматривать силовые и экспансионистские методы как инструмент внешней политики, оправдывая их мнимыми угрозами со стороны геополитических конкурентов. Итогом может стать не только изменение карты мира, но и серьезная дестабилизация ситуации в Арктике — регионе, который до сих пор оставался зоной относительно устойчивого, хоть и хрупкого, равновесия.

Ранее Трамп заявил об угрозе со стороны России и Китая из-за Гренландии.