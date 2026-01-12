Трамп заявил об угрозе со стороны России и Китая из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкими заявлениями о безопасности и союзниках Вашингтона. Он заявил, что США не должны упустить контроль над Гренландией и одновременно выразил сомнение в том, что страны НАТО готовы прийти Америке на помощь в случае необходимости. Об этом пишет ТАСС .

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить другим крупным державам усилить влияние в Арктике. По его словам, если Вашингтон не «возьмет» Гренландию под свой контроль, это могут сделать Россия или Китай.

С таким утверждением американский лидер выступил во время общения с журналистами на борту президентского самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он проводил выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго. Трамп подчеркнул, что не намерен допустить подобного развития событий, рассматривая Гренландию как стратегически важный регион.

В том же разговоре глава Белого дома усомнился в надежности союзников США по Североатлантическому альянсу. Он задался вопросом, готовы ли страны НАТО оказать поддержку Вашингтону, если Соединенные Штаты окажутся в сложной ситуации.

По словам Трампа, США тратят значительные средства на обеспечение работы альянса, однако он не уверен, что партнеры ответили бы тем же. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждений о роли США в НАТО и возможном пересмотре подходов к участию в блоке.

До этого сообщалось, что ЕС готовит санкции против США из-за Гренландии.