Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что концовки Германии Олаф Шольц не благодарен России за её прошлые заслуги.

Об этом он написал в социальной сети Х. Ранее немецкий канцлер в своем аккаунте сообщил, что день освобождения Германии и мира от национал-социализма должен напоминать всем о необходимости защищать мир и свободу.

8 мая в Германии отмечается день памяти в годовщину дня безоговорочной капитуляции вермахта и окончания Второй мировой войны в 8 мая 1945 года.

«И вы благодарите Россию, поставляя оружие Украине, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор», — ответил Дотком Шольцу.

Взаимоотношения между РФ и ФРГ обострились после начала специальной военной операции России на Украине. Германия, как и другие страны Запада, ввела беспрецедентные санкции против Москвы.

Ранее мы сообщали, что украинского бизнесмена Игоря Коломойского на Украине обвинили в организации убийства.