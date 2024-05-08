Коломойского заподозрили в организации убийства

Коломойский с 2022-го года находится на Украине под следствием. Отмечается, что бизнесмен нанял людей для устранения главы одной из юридических компаний. Поводом, по данным прокуратуры, стала месть за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров одного из ОАО.

Отмечается, что исполнители преступления напали на юриста и нанесли ему несколько ножевых ранений. Мужчина выжил.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в 2003-м году. Отмечается, что исполнители был задержаны, однако информация о заказчиках преступления появилась только сейчас.

По информации издания «Страна.ua», которое ссылается на депутата Рады Сергея Лещенко, речь идет о юристе по имение Сергей Карпенко. Отмечается, что он отказался выполнять поручение Коломойского, которое тот дал в процессе спора вокруг предприятия «Днепр.Спец.Сталь».

На данный момент Коломойский находился под стражей на Украине. Бизнесмен обвиняется в легализации доходов и незаконном завладении 9,2 миллиардов гривен «ПриватБанка».

В России Коломойский арестован Басманным судом Москвы в июле 2014-го года. Здесь он обвиняется в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Кремль относится к информации от Службы безопасности Украины (СБУ).