Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что организация неэффективно использует американское финансирование, направляя средства на «woke-проекты» вместо первоочередных задач — предотвращения войн и сохранения мира. По его словам, ООН должна «вернуться к основам» своей деятельности, сообщает ТАСС .

Критика прозвучала на фоне серьезного бюджетного кризиса: США, крупнейший донор ООН, задолжали организации около $3 млрд (из них $1,5 млрд — по регулярному бюджету, остальное — по миротворческим операциям). Финансовое положение усугубляет задержка платежей со стороны Китая, второго по величине спонсора.

Из-за дефицита ООН вынуждена урезать расходы: сокращать гуманитарные программы (в том числе помощь детям и беженцам), замораживать набор сотрудников и оптимизировать штат. В рамках реформы UN80 генеральный секретарь Антониу Гутерриш планирует сократить затраты на 20%, что может привести к потере 6 900 рабочих мест к 2026 году.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.