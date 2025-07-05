BlackRock, флагман мировой инвестиционной индустрии, отказалась от создания фонда по восстановлению Украины

В начале 2025 года одна из ведущих инвестиционных организаций США, BlackRock, приняла решение не искать инвесторов для поддержки фонда восстановления Украины, который оценивается в миллиарды долларов. Об этом стало известно от Bloomberg, который ссылается на свои источники. Причиной такого шага стало то, что на выборах в США победил Дональд Трамп.

Согласно информации, предоставленной агентством, на конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Риме 10–11 июля, должны были присутствовать представители инвесторов. Однако на данный момент нет достоверных сведений об их присутствии.

По информации, полученной от источника в Bloomberg, компания BlackRock решила отложить переговоры с возможными инвесторами. Причиной такого решения стала неопределённость в отношении будущего Украины как суверенного государства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп остался недоволен происходящим на Украине после телефонного разговора с Владимиром Путиным.