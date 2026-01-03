«Блестящий шаг к Нобелю»: Медведев иронично оценил атаку США на Венесуэлу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал действия Соединенных Штатов в Венесуэле. В ответ на вопрос РИА Новости он охарактеризовал произошедшее как «отличный пример миротворчества США».

Медведев подчеркнул, что жесткая военная операция была осуществлена против независимой страны, которая не представляла угрозы для Штатов. Саркастично оценивая действия Вашингтона, зампред Совбеза добавил, что это «еще один блестящий шаг к Нобелю». Он также отметил практически полное молчание со стороны европейских стран на фоне агрессии.

«Отличный пример миротворчества США», — сказал он, отвечая на вопрос о ситуации в Венесуэле.

Напомним, в столице Венесуэлы Каракасе в ночь на субботу прогремели взрывы в нескольких районах, включая аэропорт и порт. Президент США Дональд Трамп заявил об успешном нанесении масштабных ударов и о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро с супругой. Реакция российского официального лица отражает жесткую позицию Москвы в отношении внешней политики Вашингтона в Латинской Америке.

