Физические упражнения политика таблоид назвал «русским методом». Во время тренировок Орбан использует гири 16 и 24 кг, которые активно применялись в советской армии. Венгерский премьер берет их с собой даже в поездки.

При этом, отмечает издание, Орбан не пользуется услугами фитнес-тренера, а сам составляет график тренировок.

Blikk не сообщает, насколько похудел премьер и какой вес у него был до начала занятий. Сам Орбан принципиально не взвешивается и заявляет, что стал легче и сильнее.

Ранее Венгрия официально осудила вторжение ВСУ в Курскую область.