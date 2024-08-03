Блинкен: Госдеп покидает Лиз Аллен, противодействовавшая РФ в инфополе

Замгоссекретаря Соединенных Штатов по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, занимавшаяся противодействию РФ в инфополе, покидает свой пост после 3-х лет работы в администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен, его слова передает информагентство РИА Новости .

Блинкен рассказал, что сегодня, после посещения десятков государств и встречи с бесчисленными политиками, учеными и студентами с целью продвижения американской политики, Аллен покидает свой пост.

Он также рассказал, что при действующей администрации Штатов Аллен работала почти 3 года, а всего за свою карьеру она успела занять 4 различные должности в структуре Госдепа.

Аллен была назначена заместителем госсекретаря Байденом в августе 2021 года, после чего она оставалась одним из основных чиновников, противодействующих России в инфополе.

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