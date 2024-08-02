По словам политолога Константина Булавицкого, вероятное избрание американским лидером действующего вице-президента Камалы Харрис станет негативным сценарием для Незалежной. Об этом сообщил Life.ru .

Булавицкий отметил, что характер отношений между Камалой Харрис и Владимиром Зеленским был уже определен на состоявшейся еще два года назад Мюнхенской конференции. Тогда украинский лидер получил отказ от Харрис на предложение организовать поставки вооружения и ввести превентивные санкции против России. Это было обусловлено нежеланием дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

По мнению эксперта, такая политика может быть продолжена в случае победы Харрис на выборах, к тому же попрошайничество Зеленского уже откровенно надоело западному истеблишменту, даже сейчас уже наблюдаются сокращающиеся размеры американской военной поддержки.

Ранее сообщалось, что Европа начала готовиться к переизбранию Трампа президентом США.