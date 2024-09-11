Киев почти израсходовал переданные ему ракеты ATACMS

Киев почти полностью израсходовал переданные ему ракеты ATACMS, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на анонимного представителя США.

По данным американского чиновника, Украине было поставлено «несколько сотен» ракет ATACMS, и «большинство из них уже использовано», отмечает CNN.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США могут разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью американских ракет ATACMS. В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему не поддерживает удары ВСУ по российской территории с использованием американского оружия, несмотря на планы президента Джо Байдена обсудить с британским премьером Киром Стармером использование переданного западного дальнобойного оружия.

Ранее сообщалось, что идут дискуссии по разрешению ВСУ ударов по России дальнобойным оружием.