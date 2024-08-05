Блинкен: Иран и «Хезболла» нападут на Израиль в ближайшие 24 часа

Атака Ирана и ливанской «Хезболлы» может начаться уже в понедельник, 5 августа. Об этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что подобное заявление глава американского госдепа сделал своим коллегам из стран G7.

Обострение отношений между Израилем и Ираном началось после убийства главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. В ночь на 31 июля стало известно, что политический деятель погиб в резиденции в Тегеране в результате авиаудара со стороны Израиля. Официально израильская сторона не сообщала о ликвидации Хании.

После его смерти представители Ирана заявили о планах отомстить Израилю. Отмечалось, что для этого будет организована специальная операция.

Ранее сообщалось, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа. США призвали всех американских граждан покинуть как можно скорее территорию Ливана.