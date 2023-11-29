Блинкен не считает, что страны НАТО «устали» от поддержки Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не заметил признаков усталости стран НАТО от поддержки Украины. Об этом представитель Белого дома заявил по итогам заседания глав МИД стран альянса в Совете Украина-НАТО.

Он отметил на пресс-конференции, что каждый участник альянса выразил намерение продолжать поддерживать Украину.

«Я не заметил признаков усталости. Напротив, решительную готовность продолжать [помогать Украине]», – сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что НАТО хочет обеспечить Киев всем необходимым, чтобы он смог «вернуть свои территории».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания заявил, что принятие Украины в блок может спровоцировать начало третьей мировой войны. Кроме того, отметил политик, принять страну в альянс на данном этапе невозможно из-за проблем внутри государства, в том числе и из-за ущемления прав нацменьшинств.

Украина официально подала заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года. Президент страны Владимир Зеленский ожидал официального приглашения в альянс на саммите НАТО в июле 2023 года, однако этого не произошло. Вместо принятия Украины члены альянса в очередной раз выразили Киеву поддержку и готовность продолжать оказывать ее.