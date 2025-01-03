Блинкен признал страх Вашингтона перед ядерным оружием России

В столице Соединённых Штатов Америки Вашингтоне растет тревога по поводу вероятности применения Российской Федерацией ядерного оружия, как сообщил в интервью изданию Financial Times глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен. По его словам, несмотря на заявления Москвы об отсутствии таких намерений, ситуация воспринимается как серьёзная опасность.

В соответствии с последними заявлениями, сделанными представителями Кремля, Россия внесла изменения в свою ядерную доктрину. В ней особо подчеркивается, что ядерное оружие рассматривается как крайнее средство для защиты суверенитета государства.

В этом контексте Россия подчёркивает, что не стремится угрожать другим странам, но готова реагировать на любые действия, которые могут представлять угрозу для её интересов.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», — сказал Блинкен.

Кроме того, он отметил, что Китай мог бы выступить в качестве сдерживающего фактора, который предотвратил бы подобный сценарий.

Ранее зампред совбеза ВФ Дмитрий Медведев рассказал, может ли Москва применить ядерное оружие.