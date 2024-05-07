Блинкен: США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о желании руководства своей страны занять «позицию силы» для того, чтобы при ее помощи продвигать собственные норм и стандартов в информационной сфере. Соответствующее заявление он сделал в ходе конференции по информационной безопасности, мероприятие транслировалось американским Государственным департаментом.

В ходе своей речи, Блинкен подчеркнул, что работа с позиции силы происходит лучше, когда речь идет об установке стандартов и норм, которые распространялись бы на весь земной шар. По словам американского государственного секретаря, способности его государства в создании, развитии и размещении технологий могут «определить возможность» формирования технического будущего.

Ранее представитель американского Белого дома прокомментировал задержание военного в России.