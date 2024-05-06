Белый дом прокомментировал информацию о задержании в РФ военного из США

По данным представителя Белого дома Джона Кирби, Вашингтон в курсе того, что в России был задержан американский военный. Об этом пишет РИА Новости вечером понедельника, 6 мая.

По данным издания, в Белом доме в курсе этой информации, но «отправляют» в Пентагон за более подробной информацией. Изначально о случившемся писал американский телеканал NBC: по информации журналистов, военного из США задержали в России из-за воровства.

При этом тот же телеканал уточнял, что американец приехал в нашу страну из Южной Кореи, где проходил службу в составе американского контингента, а в Россию прибыл по собственной инициативе. В Белом доме других подробностей комментировать не стали, перенаправив в Министерство обороны.