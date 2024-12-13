Блинкен: США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и Анкара в общем согласны относительно своего видения будущего Сирии, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что целью является освобождение сирийского народа от власти Башара Асада.

«В ходе наших обсуждений с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, главой МИД (Хаканом) Фиданом мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии», — сказал госсекретарь.

Напомним, 8 декабря представители сирийской вооруженной оппозиции захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили, что установили контроль над страной.

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он продолжает находиться в стране с несколькими министрами и поддерживает связь с лидерами оппозиции.

Министерство иностранных дел России заявило, что после переговоров с различными сторонами конфликта Башар Асад решил покинуть свой пост и выехать из страны, отдав указания о мирной передаче власти, при этом Россия в этих переговорах участия не принимала.

Ранее Эрдоган и Шольц назвали уход Асада очень хорошим событием.