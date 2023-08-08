Блинкен: США решили все претензии России по зерновой сделке

США разрешили озвученные ранее Россией условия для возобновления отправки украинской сельхозпродукции через черноморский коридор в беднейшие страны мира, заявил глава американского госдепа Энтони Блинкен.

В то же время, как посетовал дипломат, Москва не отвечает на предложения Вашингтона о пролонгации зерновой сделки.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали всё, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — приводит госдеп слова Блинкена в интервью французскому радио.

В продолжение темы глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что в настоящее время на повестке стоит предложение России от Организации объединенных наций, отвечающее на все российские озабоченности, но от российских властей никакой обратной связи нет.

Главной целью зерновой сделки являлся беспрепятственный вывоз зерна для нуждающихся стран из украинских портов. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры и дала гарантии безопасности для судов из Украины.

17 июля Россия официально оповестила стороны зерновой сделки о приостановке участия в ней. Впервые соглашение было заключено 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Антальей и ООН. Позже российская сторона продлевала действия соглашения несколько раз.