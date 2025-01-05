Киеву, как бы не старались его западные партнеры помочь в вооруженном противостоянии с Москвой, вряд ли удастся вернуть под свой контроль территории, которые ранее по результатам проведенных референдумов вошли в состав Российской Федерации. Это вынужденно констатировал в беседе с The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что судьбоносное решение об отказе от фактически утраченных территорий в пользу России должны принять в первую очередь сами жители Украины. Но в любом случае, как отметил Блинкен, Киеву придется и не в свою пользу пойти на компромисс с русскими.

«Они должны решить, где их будущее и как они хотят его достичь. Где на карте сейчас проходит линия, я не думаю, что это принципиально сильно изменится (в обозримом будущем. — Прим. ред)», — сообщил американский госсекретарь.

Ранее немецкий журнал Spiegel констатировал, что ВС РФ вернули рубежи времен начала СВО и уже на границе Днепропетровской области.