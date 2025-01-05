Российская армия по состоянию на январь 2025 года фактически вернулась к рубежам, откуда в феврале 2022-го начиналась спецоперация. На это в своем материале указал немецкий журнал Der Spiegel.

Мало того, как констатируют немецкие журналисты, Армия России стремительно приближается к административной границе свободной до последнего времени от боев Днепропетровской области Украины.

«Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск. ВС РФ идут в обход его на юге. Войска все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — пишет Der Spiegel.

Согласно информации, опубликованной в немецком СМИ, российские войска освободили на днях сразу три населенных пункта в окрестностях Красноармейска (Покровска): Даченское, Новый Труд и Вовково.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в рамках специальной военной операции (СВО) на территории Украины и в Курской области. Наибольшие достижения были отмечены в Донецкой Народной Республике (ДНР), где российские войска захватили 157 населенных пунктов, в том числе такие города, как Авдеевка, Угледар и Селидово.