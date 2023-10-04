Блинкен заявил о «русских друзьях», когда услышал сигнал тревоги

Американский госсекретарь Энтони Блинкен выступал в университете в Техасе, когда его прервал сигнал тревоги. Об этом пишет РИА Новости 4 октября.

Политик решил пошутить, сказав, что это «могут быть русские друзья», которые по какой-то причине очень хотели прервать выступление Блинкена. Кстати, в нем он говорил о поддержке Киева.

В США проверка систем оповещения также проходила в среду, 4 октября. Власти предупреждали сохранять спокойствие и не паниковать. Тестовые сообщения о тревоги приходили гражданам на телефоны.