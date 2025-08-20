Политический статус Владимира Зеленского становится предметом все более жестких дискуссий в международном пространстве. Известный блогер Дмитрий Пучков в эфире радио Sputnik выразил категоричное мнение о полной утрате украинским лидером легитимности для ведения переговоров с российским президентом.

Эксперт подчеркивает, что конституционный статус Зеленского вызывает серьезные вопросы, поскольку его полномочия не соответствуют базовым нормам украинского законодательства. Это создает принципиальный барьер для любых форм диалога на высшем уровне, поскольку российская сторона не может вести переговоры с представителем, чей мандат не имеет четкого конституционного оформления.

Последствием такой правовой неопределенности становится углубление политического тупика в разрешении конфликта. Отсутствие легитимного собеседника на украинской стороне фактически блокирует возможность каких-либо переговорных процессов, оставляя дипломатические каналы закрытыми.

Ранее в Белом доме заявили, что сроки проведения трехсторонних переговоров зависят от Путина и Зеленского.