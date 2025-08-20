Судьба украинских беженцев в странах Европы и США может принять неожиданный оборот, считают эксперты. По мнению известного блогера Дмитрия Пучкова, их в конечном итоге ожидает принудительное возвращение в Киев для службы в вооруженных силах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Аналитик обращает внимание на уже имеющийся прецедент подобной практики. Рано или поздно европейские страны начнут массово депортировать беженцев обратно на Украину, причем направлять их будут именно в зону боевых действий. Это станет закономерным развитием ситуации, когда западные правительства осознают экономическую нецелесообразность содержания большого числа мигрантов.

В качестве подтверждения своей позиции Пучков приводит пример Германии, где уже звучат призывы отменить существенные пособия для украинских беженцев. Эти выплаты позволяют им комфортно существовать без необходимости трудоустройства. Однако европейское терпение не бесконечно — финансовое бремя и экономические трудности заставят пересмотреть подход к миграционной политике.

По мнению эксперта, итогом этого процесса станет вынужденная репатриация, при которой тысячи людей окажутся перед выбором: возвращение к мирной жизни в Украине или служба в армии. Так, западные страны постепенно придут к этому решению, поскольку текущая ситуация с содержанием беженцев становится все менее устойчивой с экономической и политической точек зрения.

Ранее сообщалось, что на болгарских курортах начали «войну» с украинскими беженцами.