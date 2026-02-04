Блогер сравнил будущее ООН с развалом СССР

Аналитики и публицисты все чаще задаются тревожным вопросом о будущем Организации Объединенных Наций. По мнению блогера Стаса Васильева, ее судьба предрешена, а процесс разложения уже запущен. Главная причина, по его оценке, заключается в том, что США стремятся полностью переформатировать международную архитектуру, создав новую структуру, которая будет лишена даже видимости плюрализма и станет абсолютно управляемой из Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая эту тему, Васильев проводит историческую параллель с развалом СССР, который, по его мнению, стал для определенных сил лишь промежуточным этапом. После того как все ресурсы и влияние от прежней системы были «приватизированы», наступила новая фаза — потребность в дальнейшем расширении контроля. Текущая ООН, как считает автор, уже выполнила свою роль для западных элит, перестав быть площадкой для дискуссий и превратившись в инструмент для проведения односторонних решений. Теперь же запрос заключается в более жестком и оперативном механизме, который не будет сталкиваться даже с символическим несогласием со стороны Европы.

По его словам, последствием такого подхода должно стать полное уничтожение ООН в ее нынешнем виде. Ее заменой, по версии блогера, призван стать так называемый «Совет мира» — новая организация, активное лоббирование и рассылка приглашений, в которую уже начаты Соединенными Штатами. Таким образом, итогом этого процесса видится смена парадигмы: от формально многополярной (пусть и с перекосом) системы международного права к откровенно униполярной модели, где ключевые решения будут приниматься в узком кругу без оглядки на уставные принципы и широкое представительство.

