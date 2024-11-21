Блогер Васильев назвал наиболее вероятного кандидата на пост президента Украины

По словам блогера Стаса Васильева, у Валерия Залужного - громкое имя, его можно достать из загашника, при этом его изначально отправили в Великобританию, чтобы их конфликт с Владимиром Зеленским не разгорался и все не завершилось убийством. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что как раз Залужного в скором времени могут назначить президентом Украины, сказав, что он герой и до недавнего времени управлял армией, у него были успехи, в отличие от Сырского.

По мнению эксперта Залужный является достаточно радикальным политиком, что тоже играет в его пользу.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обвинениями в адрес входящих в НАТО стран.