Зеленский выступил с обвинениями в адрес входящих в НАТО стран

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной раде, где снова прокомментировал отказ на вступление Украины в альянс НАТО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление президента.

По данным издания, Зеленский, фактически, обиделся на альянс за тот факт, что Украину до сих пор не позвали в НАТО, несмотря на «жизненно необходимо право страны на членство». Лидер Украины признал, что включение Украины в альянс стало бы политическим шагом, но именно жители страны его и заслуживают. Только, по мнению Зеленского, так целым народам не отказывают.

Напомним, что на днях появилась информация о разрешении Украине бить вглубь российских территорий. Фактически, уверены представители власти, это стало косвенным объявлением войны РФ от стран НАТО. Об этом ранее заявил и представитель Кремля Дмитрий Песков, который рассказал о том, что СВО продолжается как война стран НАТО и России.